США и Европа разработали варианты военного вмешательства в войну в Украине

На изучение предложений и вариантов из реализации советниками по национальной безопасности может понадобиться время

Война в Украине (Иллюстративное фото: 43 бригада ВСУ)

Руководители вооруженных США и Европы завершили разработку вариантов военного вмешательства в полномасштабную войну в Украине и намерены представить их своим советникам по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление американских военных.

"Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий", – сказано в нем.

Отмечается, что странам понадобится время, чтобы изучить все варианты и определить, какие из них осуществимы с военной точки зрения, а также приемлемы для Кремля.

По информации собеседников Reuters, одним из вариантов была отправка европейских войск в Украину под командованием и управлением США. Однако в министерстве иностранных дел России выступили против развертывания войск стран НАТО для содействия заключению мирного соглашения.

Поддержка США может осуществляться различными способами. В частности, поставками дополнительных систем противовоздушной обороны или обеспечения бесполетной зоны над Украиной с помощью американских истребителей.