США і Європа розробили варіанти військового втручання у війну в Україні

На вивчення пропозицій і варіантів з реалізації радниками з національної безпеки може знадобитися час

Війна в Україні (Ілюстративне фото: 43 бригади ЗСУ)

Очільники збройних сил США та Європи завершили розробку варіантів військового втручання в повномасштабну війну в Україні та мають намір представити їх своїм радникам з національної безпеки. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву американських військових.

"Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках поточних дипломатичних зусиль", – сказано в ньому.

Зазначається, що країнам знадобиться час, щоб вивчити всі варіанти і визначити, які з них здійсненні з військової точки зору, а також прийнятні для Кремля.

За інформацією співрозмовників Reuters, одним із варіантів було відправлення європейських військ в Україну під командуванням і управлінням США. Однак у міністерстві закордонних справ Росії виступили проти розгортання військ країн НАТО для сприяння укладенню мирної угоди.

Підтримка США може здійснюватися різними способами. Зокрема, поставками додаткових систем протиповітряної оборони або забезпечення безпольотної зони над Україною за допомогою американських винищувачів.