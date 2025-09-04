Трамп заявил, что Зеленский и Путин "не готовы", но "что-то случится"

Дональд Трамп (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению к мирному соглашению, несмотря на неопределенность относительно перспективы личных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную, заявив, что внимательно следит за тем, как оба лидера справляются с этим переломным моментом в переговорах.

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они пока не готовы. Но что-то произойдет. Мы достигнем этого", – сказал президент Штатов, не конкретизировав.

Также Трамп выразил недовольство российскими ударами по Украине, но добавил, что продолжит настаивать на мирном соглашении.

"Я думаю, что мы все уладим", – сказал он.

"Честно говоря, я думал, что российская атака будет более легкой из тех, которые я остановил, но, кажется, это что-то немного более сложное, чем некоторые другие", – продолжил американский президент.

22 августа Зеленский заявил, что Украина готова к "любым встречам с лидерами", но оккупанты делают все, чтобы саммит с Путиным не состоялся.

30 августа президент США сказал, что встреча Зеленского и Путина состоится, но при его участии в трехстороннем формате.

2 сентября Эрдоган после встречи с диктатором РФ и разговора с украинским президентом сказал, что стороны "еще не готовы" ко встрече на уровне лидеров.