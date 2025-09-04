Трамп заявив, що Зеленський і Путін "не готові", але "щось станеться"

Дональд Трамп (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню до мирної угоди, попри невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу CBS News.

Трамп схарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну, заявивши, що уважно стежить за тим, як обидва лідери справляються з цим переломним моментом у переговорах.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним та президентом Зеленським. Щось станеться, але вони поки що не готові. Але щось станеться. Ми досягнемо цього", – сказав президент Штатів, не конкретизувавши.

Також Трамп висловив невдоволення російськими ударами по Україні, але додав, що продовжить наполягати на мирній угоді.

"Я думаю, що ми все владнаємо", – сказав він.

"Чесно кажучи, я думав, що російська атака буде легшою з тих, які я зупинив, але, здається, це щось трохи складніше, ніж деякі інші", – продовжив американський президент.

22 серпня Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-яких зустрічей з лідерами", але окупанти роблять усе, щоб саміт із Путіним не відбувся.

30 серпня президент США сказав, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, але за його участі у тристоронньому форматі.

2 вересня Ердоган після зустрічі з диктатором РФ і розмови з українським президентом сказав, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.