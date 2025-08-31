Мерц заявив, що Німеччина наразі не обговорює відправлення сухопутних військ до України

Фрідріх Мерц (Фото: Dumitru Doru/EPA)

У Німеччині наразі не обговорюють відправлення сухопутних військ до України. Про це в інтерв’ю каналу ZDF повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він констатував, що Франція та Велика Британія говорять про відправлення солдатів до України після завершення бойових дій в межах гарантій безпеки.

"Ми говоримо про спробу сформулювати гарантії безпеки у разі припинення вогню. І пріоритетом номер один є підтримка української армії, щоб вони могли захищати цю країну у довгостроковій перспективі. Це абсолютний пріоритет", – додав німецький канцлер.

Він констатував, що багато чого можна досягти лише після припинення вогню.

"Це вимагає угоди з Росією. І ця угода, звичайно, матиме умови з обох сторін. З нашого боку, умова полягає в тому, щоб Україна назавжди зберегла свою незалежність, зберегла позаблоковий статус та свою свободу. І ми над цим працюємо. Ніхто зараз не говорить про сухопутні війська в Україні", – зазначив Мерц.

А мандат Бундестагу, за його словами, поширюється на кожне закордонне розгортання Бундесверу.

"І навіть якби ми захищали лише повітряний простір над Україною, нам знадобився б для цього мандат Бундестагу. Це абсолютно очевидно", – уточнив політик.