Мерц заявив, що Німеччина наразі не обговорює відправлення сухопутних військ до України
У Німеччині наразі не обговорюють відправлення сухопутних військ до України. Про це в інтерв’ю каналу ZDF повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Він констатував, що Франція та Велика Британія говорять про відправлення солдатів до України після завершення бойових дій в межах гарантій безпеки.
"Ми говоримо про спробу сформулювати гарантії безпеки у разі припинення вогню. І пріоритетом номер один є підтримка української армії, щоб вони могли захищати цю країну у довгостроковій перспективі. Це абсолютний пріоритет", – додав німецький канцлер.
Він констатував, що багато чого можна досягти лише після припинення вогню.
"Це вимагає угоди з Росією. І ця угода, звичайно, матиме умови з обох сторін. З нашого боку, умова полягає в тому, щоб Україна назавжди зберегла свою незалежність, зберегла позаблоковий статус та свою свободу. І ми над цим працюємо. Ніхто зараз не говорить про сухопутні війська в Україні", – зазначив Мерц.
А мандат Бундестагу, за його словами, поширюється на кожне закордонне розгортання Бундесверу.
"І навіть якби ми захищали лише повітряний простір над Україною, нам знадобився б для цього мандат Бундестагу. Це абсолютно очевидно", – уточнив політик.
- За інформацією Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення боїв.
- 21 серпня глава ОП повідомив, що понад три країни готові відправити свої війська в Україну в межах миротворчої місії після припинення бойових дій.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію та розвідку у межах гарантій безпеки.
Коментарі (0)