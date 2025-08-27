Посолка Зеркаль: Європейські армії занадто малі, щоб розгорнути військовий контингент в Україні

Лана Зеркаль (Фото: LIGA.net)

Європейські армії занадто малі для розгортання іноземного контингенту в Україні за аналогією з американськими силами у Південній Кореї. Таку думку висловила надзвичайний та повноважний посол Лана Зеркаль у новому випуску "LIGA Подкаст".

"Коли йдеться про якийсь іноземний контингент на території України, то я завжди дуже скептично до цього ставлюся. Не тому, що я не вірю в неможливість іноземного контингенту, а тому, що я розумію, наскільки європейські армії взагалі малесенькі, і вони не зможуть зростати дуже швидко, тому що в них немає обов'язкового призову", – сказала дипломатка.

Зеркаль зазначила, що витрати на оборону у країнах ЄС розплановані на роки, і різке збільшення контингентів можливе лише у віддаленій перспективі.

Вона навела приклад Південної Кореї, де на лінії розмежування протяжністю 250 км розташовані 30 000 американських військових, тоді як в Україні зона бойових дій сягає понад 1000 км.

"Тому тут розраховувати на те, що хтось прийде, розмістить армію, як в Кореї, і ми будемо жити спокійно – важко. Варіант, який був десь застосований, до наших умов навряд чи підійде. Крім того, там був мандат ООН, мандат ООН в наших умовах не буде", – зазначила вона.

За словами Зеркаль, реальною гарантією безпеки для України може бути власна боєздатність та готовність партнерів забезпечувати її всім необхідним – від тренувань та ремонту техніки до супутникових послуг і розвідданих.