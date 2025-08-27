Посол Зеркаль: Армии ЕС слишком малы, чтобы развернуть военный контингент в Украине

Лана Зеркаль (Фото: LIGA.net)

Европейские армии слишком малы для развертывания иностранного контингента в Украине по аналогии с американскими силами в Южной Корее. Такое мнение высказала чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль в новом выпуске "LIGA Подкаст".

"Когда идет речь о каком-то иностранном контингенте на территории Украины, то я всегда очень скептически к этому отношусь. Не потому, что я не верю в невозможность иностранного контингента, а потому что я понимаю, насколько европейские армии вообще маленькие, и они не смогут расти очень быстро, потому что у них нет обязательного призыва", – сказала дипломат.

Зеркаль отметила, что расходы на оборону в странах ЕС распланированы на годы, и резкое увеличение контингентов возможно лишь в отдаленной перспективе.

Она привела пример Южной Кореи, где на линии разграничения протяженностью 250 км расположены 30 000 американских военных, тогда как в Украине зона боевых действий достигает более 1000 км.

"Поэтому здесь рассчитывать на то, что кто-то придет, разместит армию, как в Корее, и мы будем жить спокойно – трудно. Вариант, который был где-то применен, к нашим условиям вряд ли подойдет. Кроме того, там был мандат ООН, мандат ООН в наших условиях не будет", – отметила она.

По словам Зеркаль, реальной гарантией безопасности для Украины может быть собственная боеспособность и готовность партнеров обеспечивать ее всем необходимым – от тренировок и ремонта техники до спутниковых услуг и разведданных.