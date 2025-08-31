Мерц заявил, что Германия пока не обсуждает направление сухопутных войск в Украину

Фридрих Мерц (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В Германии пока не обсуждают направление сухопутных войск в Украину. Об этом в интервью каналу ZDF сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он констатировал, что Франция и Великобритания говорят о направлении солдат в Украину после завершения боевых действий в рамках гарантий безопасности.

"Мы говорим о попытке сформулировать гарантии безопасности в случае прекращения огня. И приоритетом номер один является поддержка украинской армии, чтобы они могли защищать эту страну в долгосрочной перспективе. Это абсолютный приоритет", — добавил немецкий канцлер.

Он констатировал, что многого можно достичь только после прекращения огня.

"Это требует соглашения с Россией. И это соглашение, конечно, будет иметь условия с обеих сторон. С нашей стороны, условие заключается в том, чтобы Украина навсегда сохранила свою независимость, сохранила внеблоковый статус и свою свободу. И мы над этим работаем. Никто сейчас не говорит о сухопутных войсках в Украине", — отметил Мерц.

А мандат Бундестага, по его словам, распространяется на каждое зарубежное развертывание Бундесвера.

"И даже если бы мы защищали только воздушное пространство над Украиной, нам понадобился бы для этого мандат Бундестага. Это совершенно очевидно", — уточнил политик.