Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: John Macdougall/EPA)

Германия в рамках гарантий безопасности для Украины после завершения войны готова усиливать противовоздушную оборону страны и финансировать производство крылатых ракет. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с планами Берлина.

Правительство Германии в четверг, 4 сентября, предложит в рамках гарантий безопасности усилить противовоздушную оборону Украины. План предусматривает ежегодное увеличение на 20% с учетом количества систем вооружения и их эффективности.

Также Берлин планирует улучшить наступательные возможности украинской авиации. Речь идет о высокоточном оружии большой дальности, таком как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке.

Кроме того, Украина получит технику для четырех мотострелковых бригад. Это будет эквивалентно поставке около 480 единиц техники в год, включая боевые машины пехоты.

Согласно немецкому видению, другими ключевыми компонентами гарантий безопасности являются продолжение подготовки украинских военнослужащих и тесная интеграция оборонной промышленности Украины и европейских стран. Германия уже делает значительный вклад в эти услуги. Берлин также придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз, а также финансово-экономической поддержке Киева.

Немецкое правительство не исключает военного вклада в форме участия в миротворческих силах. Однако, по мнению собеседников, для этого нужно политическое соглашение, направленное на прекращение войны.

Они уточнили, что до прекращения огня или даже мирного соглашения еще далеко. Российский диктатор Владимир Путин никоим образом не уступает, вместо этого он усиливает свои атаки на Украину.

31 августа Мерц заявил, что в Германии пока не обсуждается отправка сухопутных войск в Украину.

В другом интервью канцлер Германии подчеркнул, что долгосрочные гарантии безопасности могут быть определены только после прекращения огня или заключения мирного соглашения.