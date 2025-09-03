Мерц опроверг слова фон дер Ляйен относительно развертывания иностранных войск в Украине

Евросоюз не несет ответственности за решение о военной поддержке Киева, заявил канцлер Германии

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины, в частности относительно развертывания иностранного контингента. С соответствующим заявлением он выступил в интервью телеканалу Sat.1

Европейский Союз не несет ответственности за решение о военной поддержке Киева, заявил Мерц, комментируя заявление главы Еврокомиссии относительно гарантий безопасности.

"Военная поддержка Украины – это вопрос членов так называемой "коалиции желающих", — подчеркнул он.

Чиновник четко дал понять, что конкретных планов по развертыванию войск в Украине не существует – "по крайней мере в Германии".

Канцлер Германии подчеркнул, что долгосрочные гарантии безопасности могут быть определены только после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

Даже тогда он будет иметь "значительные предостережения" относительно развертывания немецких войск, и подчеркнул, что это должно быть одобрено парламентом страны.

По его словам, решение также будет зависеть от характера соглашения с Россией.

"Еще остается много препятствий, которые нужно преодолеть, возможно, в течение длительного времени", — отметил Мерц.

31 августа фон дер Ляйен в интервью газете FT заявила, что европейские столицы работают над "достаточно точным планом" потенциального военного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Министр обороны Германии заявил, что дискуссии о гарантиях безопасности продолжаются, но "на данный момент обсуждать это публично, я считаю, абсолютно неправильным".