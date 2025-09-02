Как гарантия в Украине должны быть иностранные войска, считают немецкие евродепутаты
Иностранные войска должны быть размещены в Украине как гарантия безопасности, заявили для текста LIGA.net евродепутаты из Германии Сергей Лагодинский (Союз 90/Зеленые) и Михаэль Галер (Христианско-демократический союз).
По мнению Лагодинского, "сапоги на земле" являются единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Ключевой целью такого присутствия является демонстрация РФ, что нападение на Украину будет означать нападение на граждан государств, присоединившихся к миссии, отметил политик.
"Это не обязательно должны быть боевые подразделения на линии соприкосновения. Это может быть на западе Украины. Но это четко покажет: любое нападение на Украину – нападение на граждан стран, которые принимают в этом участие", – пояснил он.
Член Европарламента Галер также выступил за идею размещения "значительного количества международных войск" в Украине.
Однако, подчеркнул политик, это возможно только после окончания активных боевых действий. Он убежден, что присутствие таких сил необходимо, поскольку Москва, из-за своей идеологии, может попытаться снова напасть, даже если Киев будет очень хорошо вооружен.
- 30 августа президент США Трамп заявил, что Штаты не будут отправлять своих военных в Украину, но будут помогать Европе в реализации гарантий безопасности.
- 1 сентября министр обороны Германии раскритиковал заявление главы Еврокомиссии по направлению войск партнеров в Украину.
- 2 сентября руководитель Финляндии Стубб заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины, но перед тем, как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение.
Комментарии (0)