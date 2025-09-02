Як гарантія безпеки в Україні мають бути іноземні війська, вважають німецькі євродепутати

Розміщення контингенту чітко покаже, що будь-який напад на Україну означатиме удар по громадянах країн, які беруть участь у місії, заявив Лагодинський

Ілюстративне фото: Європарламент

Іноземні війська мають бути розміщені в Україні як гарантія безпеки, заявили для тексту LIGA.net євродепутати з Німеччини Сергій Лагодинський (Союз 90/Зелені) та Міхаель Галер (Християнсько-демократичний союз).

На думку Лагодинського, "чоботи на землі" є єдиною реальною гарантією безпеки для України. Ключовою метою такої присутності є демонстрація РФ, що напад на Україну означатиме напад на громадян держав, що долучились до місії, зауважив політик.

"Це не обов'язково мають бути бойові підрозділи на лінії зіткнення. Це може бути на заході України. Але це чітко покаже: будь-який напад на Україну – напад на громадян країн, які беруть у цьому участь", – пояснив він.

Член Європарламенту Галер також виступив за ідею розміщення "значної кількості міжнародних військ" в Україні.

Проте, наголосив політик, це можливо лише після закінчення активних бойових дій. Він переконаний, що присутність таких сил є необхідною, оскільки Москва, через свою ідеологію, може спробувати знову напасти, навіть якщо Київ буде дуже добре озброєний.