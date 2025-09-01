Глава Міноборони Німеччини розкритикував заяву фон дер Ляєн про гарантії безпеки для України

Борис Пісторіус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо спрямування військ до України. Слова Пісторіуса наводить медіа ntv.

Обговорювати такі питання, як гарантії безпеки до того, як сісти за стіл переговорів, в корені неправильно, заявив очільник Міноборони Німеччини під час відвідування збройового заводу в Тройсдорфі.

"Крім того, що Європейський Союз не має повноважень або компетенції щодо розгортання військ – незалежно від того, хто або що, – я б утримався від підтвердження або коментування таких міркувань будь-яким чином", – сказав Пісторіус.

Він додав, що дискусії про гарантії безпеки тривають, але "обговорювати це публічно на цей час, я вважаю, абсолютно неправильним".

31 серпня фон дер Ляєн в інтерв’ю газеті Financial Times заявила, що європейські столиці працюють над "досить точним планом" потенційного військового розгортання в Україні в межах гарантій безпеки після завершення бойових дій.

"Гарантії безпеки є надзвичайно важливими й абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня карта, і в нас була домовленість у Білому домі... і ця робота просувається дуже добре", – розповіла вона.

За інформацією Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення боїв.

26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію й розвідку в межах гарантій безпеки.