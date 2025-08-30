Трамп про гарантії безпеки: Військових США в Україні не буде, допомагатимемо Європі
США не відправлятимуть своїх військових до України, але будуть допомагати Європі у реалізації гарантій безпеки. Про це розповів керівник Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю для Daily Caller.
Коли Трампа запитали, чи будуть американські військові в Україні після завершення війни, той відповів "ні".
"Я не думаю, що це (війну – ред.) можна вирішити без певних гарантій безпеки. Ми не будемо мати військових на місцях. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там", – зазначив він.
Водночас Трамп не виключив, що США планують допомогти європейським країнам з гарантіями для України, в тому числі мова йде про повітряну підтримку.
"Можливо, ми щось зробимо. Послухайте, я б хотів, аби щось вирішилося. Вони не наші солдати, але щотижня гине від 5000 до 7000 тисяч, переважно молодих людей. Якби я міг це зупинити (війну в Україні, – ред.) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", – заявив Трамп.
- 26 серпня газета Financial Times повідомляла, що західні союзники склали приблизний план розміщення миротворців в Україні. Він може включати демілітаризовану зону, патрульовану нейтральними миротворчими військами.
- За даними FT, США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати розвідувальні ресурси та авіаційний контроль.
- 30 серпня The Telegraph писало, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в рамках гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
