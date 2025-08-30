Трамп про гарантії безпеки: Військових США в Україні не буде, допомагатимемо Європі

Керівник Штатів не виключає підтримку Європи у реалізації гарантій безпеки, в тому числі мова йде про повітряну підтримку

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США не відправлятимуть своїх військових до України, але будуть допомагати Європі у реалізації гарантій безпеки. Про це розповів керівник Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю для Daily Caller.

Коли Трампа запитали, чи будуть американські військові в Україні після завершення війни, той відповів "ні".

"Я не думаю, що це (війну – ред.) можна вирішити без певних гарантій безпеки. Ми не будемо мати військових на місцях. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там", – зазначив він.

Водночас Трамп не виключив, що США планують допомогти європейським країнам з гарантіями для України, в тому числі мова йде про повітряну підтримку.

"Можливо, ми щось зробимо. Послухайте, я б хотів, аби щось вирішилося. Вони не наші солдати, але щотижня гине від 5000 до 7000 тисяч, переважно молодих людей. Якби я міг це зупинити (війну в Україні, – ред.) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", – заявив Трамп.