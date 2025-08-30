Трамп о гарантиях безопасности: Военных США в Украине не будет, будем помогать Европе

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США не будут отправлять своих военных в Украину, но будут помогать Европе в реализации гарантий безопасности. Об этом рассказал руководитель Штатов Дональд Трамп в интервью для Daily Caller.

Когда Трампа спросили, будут ли американские военные в Украине после завершения войны, тот ответил "нет".

"Я не думаю, что это (войну – ред.) можно решить без определенных гарантий безопасности. Мы не будем иметь военных на местах. Но если мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там", – отметил он.

В то же время Трамп не исключил, что США планируют помочь европейским странам с гарантиями для Украины, в том числе речь идет о воздушной поддержке.

"Возможно, мы что-то сделаем. Послушайте, я бы хотел, чтобы что-то решилось. Они не наши солдаты, но каждую неделю погибает от 5000 до 7000 тысяч, преимущественно молодых людей. Если бы я мог это остановить (войну в Украине, – ред.) и время от времени летать в воздухе самолетом, это были бы преимущественно европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", – заявил Трамп.