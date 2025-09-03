Мерц спростував слова фон дер Ляєн щодо розгортання іноземних військ в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії безпеки для України, зокрема щодо розгортання іноземного контингенту. З відповідною заявою він виступив у інтерв’ю телеканалу Sat.1
Європейський Союз не несе відповідальності за рішення щодо військової підтримки Києва, заявив Мерц, коментуючи заяву очільниці Єврокомісії щодо гарантій безпеки.
"Військова підтримка України – це питання членів так званої "коаліції охочих", – наголосив він.
Посадовець чітко дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військ в Україні не існує – "принаймні в Німеччині".
Канцлер Німеччини наголосив, що довгострокові гарантії безпеки можуть бути визначені лише після припинення вогню або укладення мирної угоди.
Навіть тоді він матиме "значні застереження" щодо розгортання німецьких військ, і наголосив, що це має бути схвалено парламентом країни.
За його словами, рішення також залежатиме від характеру угоди з Росією.
"Ще залишається багато перешкод, які потрібно подолати, можливо, протягом тривалого часу", – зазначив Мерц.
- 31 серпня Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю газеті FT заявила, що європейські столиці працюють над "досить точним планом" потенційного військового розгортання в Україні в межах гарантій безпеки після завершення бойових дій.
- Міністр оборони Німеччини заявив, що дискусії про гарантії безпеки тривають, але "на цей час обговорювати це публічно, я вважаю, абсолютно неправильним".
