Німецький уряд відкинув ідею депортувати безробітних українських біженців

Представник МЗС зазначив, що не знає, де в Україні має бути безпечне місце. Раніше про наявність такого місця заявив опозиційний політик

Ілюстративне фото: pixabay.com

Федеральний уряд Німеччини відмовився від ідеї видворяти з ФРН українських біженців, котрі не бажають працювати. Про це заявив представник Міністерства іноземних справ країни, передає NTV.

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Посадовець зазначив: щодня можна спостерігати, як Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру й на заході країни.

"Тому я не знаю, де має бути безпечне місце в Україні", – наголосив він.

Раніше ідею видворяти українців озвучив один з керівників баварської консервативної партії ХСС Александер Добріндт (у Федеральному парламенті ця сила зараз в опозиції).

Добріндт заявив, нібито на заході України є "безпечні зони".

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Видання DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН пише, що наразі у країні проживають 1,17 млн біженців з України.

З них близько 260 000 – це чоловіки від 18 до 60 років.

Натомість переважну більшість біженців з України становлять жінки та діти.

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