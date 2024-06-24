Немецкое правительство отвергло идею депортировать безработных украинских беженцев

Представитель МИД отметил, что не знает, где в Украине должно быть безопасное место. Ранее о наличии такого места заявил оппозиционный политик

Иллюстративное фото: pixabay.com

Федеральное правительство Германии отказалось от идеи выдворять из ФРГ не желающих работать украинских беженцев. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны, передает NTV.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Чиновник отметил: ежедневно можно наблюдать, как Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру и на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где должно быть безопасное место в Украине", – подчеркнул он.

Ранее идею выдворять украинцев озвучил один из руководителей баварской консервативной партии ХСС Александер Добриндт (в Федеральном парламенте эта сила сейчас в оппозиции).

Добриндт заявил, что якобы на западе Украины есть "безопасные зоны".

Читайте также: Россия ударила по энергообъектам на юге и западе Украины, пострадали люди

Издание DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ пишет, что в настоящее время в стране проживают 1,17 млн беженцев из Украины.

Из них около 260 000 – это мужчины от 18 до 60 лет.

Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети.

Читайте также: В Бундестаге разгорелись дебаты из-за выплат переселенцам из Украины. У Шольца ответили