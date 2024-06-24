Немецкое правительство отвергло идею депортировать безработных украинских беженцев
Федеральное правительство Германии отказалось от идеи выдворять из ФРГ не желающих работать украинских беженцев. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны, передает NTV.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Чиновник отметил: ежедневно можно наблюдать, как Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру и на западе страны.
"Поэтому я не знаю, где должно быть безопасное место в Украине", – подчеркнул он.
Ранее идею выдворять украинцев озвучил один из руководителей баварской консервативной партии ХСС Александер Добриндт (в Федеральном парламенте эта сила сейчас в оппозиции).
Добриндт заявил, что якобы на западе Украины есть "безопасные зоны".
Читайте также: Россия ударила по энергообъектам на юге и западе Украины, пострадали люди
- Издание DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ пишет, что в настоящее время в стране проживают 1,17 млн беженцев из Украины.
- Из них около 260 000 – это мужчины от 18 до 60 лет.
- Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети.
Читайте также: В Бундестаге разгорелись дебаты из-за выплат переселенцам из Украины. У Шольца ответили