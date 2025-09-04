Зеленский: Украина представила партнерам новый формат защиты неба

Глава государства отметил, что о таком формате с лидерами и Трампом говорили впервые

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина представила партнерам новый формат защиты неба во время встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Глава государства отметил, что о таком формате говорили впервые. Его сначала представили европейским лидерам, а после ним поделились с президентом США Дональдом Трампом.

"Если мы получим позитивный сигнал от США, потому что технически от них многое в этом новом формате защиты неба зависит, будем рады поделиться этой информацией", – заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Штаты готовы участвовать в гарантиях безопасности долгосрочно, центральным элементом которых станет сильная украинская армия. Речь идет об оружии, финансировании, тренировках и производстве оружия.

Президент отметил, что политический формат поддержки также обсуждался, но детали будут представлены позже.