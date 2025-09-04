Зеленський: Україна представила партнерам новий формат захисту неба
Україна представила партнерам новий формат захисту неба під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Глава держави зазначив, що про такий формат говорили вперше. Його спочатку представили європейським лідерам, а після ним поділилися з президентом США Дональдом Трампом.
"Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому новому форматі захисту неба залежить, будемо раді поділитися цією інформацією", – заявив український лідер.
Зеленський також зазначив, що Штати готові брати участь в гарантіях безпеки довгостроково, центральним елементом яких стане сильна українська армія. Йдеться про зброю, фінансування, тренування та виробництво зброї.
Президент зазначив, що політичний формат підтримки також обговорювався, але деталі будуть представлені пізніше.
- 4 вересня відбулася зустріч "коаліції охочих". Макрон назвав перелік гарантій безпеки для України, які узгодили партнери. Зокрема, 26 країн-партнерів погодилися розмістити військовий контингент в Україні.
- Окрім цього, Макрон повідомив: якщо Росія й надалі не буде йти на припинення вогню, то Європа та США введуть санкції.
- Уряд Британії повідомив, що учасники "коаліції охочих" висловили готовність постачати Україні далекобійні ракети для подальшого посилення постачання для країни.
