Украине нужно производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с РФ – Шмыгаль
Украине нужно производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с Россией. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью The Times.
Шмыгаль подчеркнул, что Россия ежедневно отправляет сотни дронов на Украину, чтобы убивать и калечить военных и гражданское население.
"Эта новая война – это совершенно другой вид войны", – сказал министр.
Он также отметил, что Украина и Россия уже используют дроны, уничтожающие врага без участия оператора.
Шмыгаль также отметил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина может создавать новые образцы вооружения, а затем испытывать его на поле боя.
- 9 сентября Писториус заявил, что Германия заключила контракты с предприятиями ОПК на 300 млн евро с целью производства дальнобойных дронов для ВСУ.
- Хили объявил, что Британия планирует изготовить и передать Киеву "тысячи" дальнобойных беспилотников.
- 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создает новую программу поддержки для Украины, в частности в сфере производства дронов.
