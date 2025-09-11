Украине нужно производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с РФ – Шмыгаль

Министр обороны подчеркнул, что в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина может создавать новые образцы вооружения

Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

Украине нужно производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с Россией. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью The Times.

Шмыгаль подчеркнул, что Россия ежедневно отправляет сотни дронов на Украину, чтобы убивать и калечить военных и гражданское население.

"Эта новая война – это совершенно другой вид войны", – сказал министр.

Он также отметил, что Украина и Россия уже используют дроны, уничтожающие врага без участия оператора.

Шмыгаль также отметил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина может создавать новые образцы вооружения, а затем испытывать его на поле боя.