Україна працює над засобами протидії БпЛА на оптоволокні – джерело в Генштабі

Боротися з дронами такого типу можна, використовуючи магнітне випромінювання та лазері, заявив співрозмовник

Російський дрон (Фото: Міноборони РФ)

Україна працює над засобами оптико-електронної протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі Збройних Сил України.

За його словами, наразі стовідсоткових рішень у світі немає, однак робота над відповідними розробками ведеться.

"Є три способи, якими ми можемо протидіяти оптико-волоконним дронам. Перший – використовувати лазер для осліплення камери. Другий – використовувати лазер для знищення. Третій – використовувати високочастотне потужне магнітне випромінювання", – пояснив він.

Співрозмовник додав, що, якщо говорити про знищення дронів лазером – йдеться про надто дорогі засоби. Проблема розробок, які використовують лазер для засліплення БпЛА – більше технологічна, наголосив представник Генштабу.

"Зробити лазер, який осліплює камери не складно. Складно зробити систему наведення, яка буде фокусуватися на цьому БпЛА", – акцентував він.

Третій варіант – це електромагнітна антена, яка у просторі та часі концентрує електромагнітні хвилі, здатні знищити будь-яку електроніку.

"Якщо ми говоримо про війну з великою кількістю противника та дронів, це, теоретично, один із найефективніших способів боротьби. Він не залежить від тих технологій, які використані у БпЛА, він просто впливає на всю електроніку", – зазначив співрозмовник, додавши, що варто розвивати саме цей напрямок.

1 квітня повідомлялося, що кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у 20 км.

7 квітня Зеленський повідомляв, що у 2025 році з’явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів на оптоволокні, загалом у країні 11 підприємств опанували виробництво такого типу БпЛА.