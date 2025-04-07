В Україні 11 підприємств опанували виробництво дронів на оптоволокні – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від початку поточного року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів на оптоволокні, всього ж в країні 11 підприємств опанували виробництво такого типу БпЛА. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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На засіданні глава держави заслухав доповіді щодо збільшення виробництва дронів в Україні.

"Причому [збільшуємо виробництво] по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента.

"І на поточний рік є хороші у нас перспективи", – наголосив Зеленський.

Глава держави акцентував, що окремо йде робота щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.

"Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму", – наголосив Зеленський.

10 березня 2025 року Сирський заявив, що Сили оборони знищили й уразили в лютому на 22% більше цілей росіян, ніж у січні цього ж року.

1 квітня повідомлялося, що кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у 20 км.