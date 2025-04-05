У березні українські дрони уразили та знищили 77 000 російських цілей – Сирський

Це на 10% більше, ніж у лютому, наголосив головком

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

У березні поточного року Сили оборони за допомогою безпілотників різних типів уразили десятки тисяч ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем.

"Безпілотні технології в сучасній війні відіграють одну з ключових ролей. За їх допомогою Сили оборони сьогодні ефективно нищать ворога та його техніку, практично зрівнявшись із часткою уражень артилерією. А головне – збільшуючи роль безпілотників на полі бою, ми зберігаємо життя наших військовослужбовців", – наголосив Сирський.

Він повідомив, що протягом березня Сили оборони уразили за допомогою БпЛА 77 000 російських цілей. Це на 10% більше, ніж у лютому.

Також Сирський розповів, що Сили оборони продовжують нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.

Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня українськими системами протиповітряної оборони та дронами-перехоплювачами. За місяць знешкоджено близько 1000 розвідувальних дронів окупантів.