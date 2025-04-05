В марте украинские дроны поразили и уничтожили 77 000 российских целей – Сырский

Это на 10% больше, чем в феврале, подчеркнул главком

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

В марте текущего года Силы обороны с помощью беспилотников разных типов поразили десятки тысяч вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам развития беспилотных систем.

"Беспилотные технологии в современной войне играют одну из ключевых ролей. С их помощью Силы обороны сегодня эффективно уничтожают врага и его технику, практически сравнявшись с долей поражений артиллерией. А главное – увеличивая роль беспилотников на поле боя, мы сохраняем жизнь наших военнослужащих", – подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что в течение марта Силы обороны поразили с помощью БпЛА 77 000 российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

Также Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают наращивать количество и возможности беспилотников на оптоволокне. Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 км уже работают на фронте.

Есть положительный результат и по уничтожению вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня украинскими системами противовоздушной обороны и дронами-перехватчиками. За месяц обезврежено около 1000 разведывательных дронов оккупантов.