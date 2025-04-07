В Украине 11 предприятий овладели производством дронов на оптоволокне – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С начала текущего года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне, всего же в стране 11 предприятий овладели производством такого типа БпЛА. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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На заседании глава государства заслушал доклады по увеличению производства дронов в Украине.

"Причем [увеличиваем производство] по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента.

"И на текущий год есть хорошие у нас перспективы", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства акцентировал, что отдельно идет работа по дронам на оптоволокне – только с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

"Уже 11 наших украинских предприятий овладели производством именно таких дронов, и задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Сегодня я поручил заключить контракты по максимуму", — подчеркнул Зеленский.

10 марта 2025 года Сырский заявил, что Силы обороны уничтожили и поразили в феврале на 22% больше целей россиян, чем в январе этого же года.

1 апреля сообщалось, что кластер оборонных технологий Brave1 провел первые в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов, способных преодолевать расстояние в 20 км.