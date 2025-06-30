ЗСУ отримають новий український ударний дрон на оптоволокні: фото та характеристики

Український військовий (Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотник "РОННІ-13" українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Дрон, який має оптоволоконне управління, створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду.

"РОННІ-13" мають міцну легку раму, місткісні акумулятори та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки на значні відстані.

Залежно від потреби дрони "РОННІ-13" можуть оснащуватись різними типами камер, які дозволяють виконувати завдання вдень або вночі.

Мілітарі-магазин SKYHUB пише, що безпілотник підходить для розвідки або доставлення в умовах, де критично потрібно мати стабільний сигнал і довгу автономність.

"РОННІ-13" має корисне навантаження 4,5 кг. Дрон може бути бомбером чи камікадзе, відповідно до запиту.

Дальність польоту на оптоволокні – від 10 до 20 км (залежно від котушки). Максимальна злітна маса – до 8,5 кг. Максимальна маса корисного навантаження – до 3 кг.

БпЛА оснащений акумуляторною батареєю Li-Ion: Samsung 40T. Місткість – 8000 mAh.

Вартість дрона – близько 44 000 грн.

Фото: Міноборони

ДОВІДКА. Безпілотники на оптоволокні – це FPV-дрони, які для управління та передачі відеосигналу використовують оптоволоконний кабель, а не радіоканал. Це робить їх менш вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки вони не випромінюють радіосигналів. Однак, їхня дальність польоту обмежена довжиною оптоволоконного кабелю, який зазвичай намотаний на котушку на самому дроні.

1 квітня повідомлялося, що кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у 20 км.

7 квітня Зеленський повідомляв, що у 2025 році з’явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів на оптоволокні, загалом у нашій країні 11 підприємств опанували виробництво такого типу БпЛА.