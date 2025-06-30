ВСУ получат новый украинский ударный дрон на оптоволокне: фото и характеристики

Украинский военный (Фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотник "РОННИ-13" украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Дрон, управляемый по оптоволоконной связи, создан украинским предприятием с учетом боевого опыта.

"РОННИ-13" имеют прочную легкую раму, емкие аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники на значительные расстояния.

В зависимости от потребностей, дроны "РОННИ-13" могут быть оснащены различными типами камер, что позволяет выполнять задачи как днем, так и ночью.

Милитари магазин SKYHUB пишет, что беспилотник подходит для разведки или доставки в условиях, где критично нужно иметь стабильный сигнал и долгую автономность.

"РОННИ-13" имеет полезную нагрузку 4,5 кг. Дрон может быть бомбером или камикадзе, в соответствии с запросом.

Дальность полета на оптоволокне – от 10 до 20 км (в зависимости от катушки). Максимальная взлетная масса – до 8,5 кг. Максимальная масса полезной нагрузки – до 3 кг.

БпЛА оснащен аккумуляторной батареей Li-Ion: Samsung 40T. Емкость – 8000 mAh.

Стоимость дрона – около 44 000 грн.

Фото: Министерство обороны

СПРАВКА. Беспилотники на оптоволокне – это FPV-дроны, которые для управления и передачи видеосигнала используют оптоволоконный кабель, а не радиоканал. Это делает их менее уязвимыми к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), поскольку они не излучают радиосигналов. Однако их дальность полета ограничена длиной оптоволоконного кабеля, обычно намотанного на катушку на самом дроне.

1 апреля сообщалось, что кластер оборонных технологий Brave1 провел первые в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов, способных преодолевать расстояние в 20 км.

7 апреля Зеленский сообщал, что в 2025 году появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне, а всего в стране 11 предприятий освоили производство таких БпЛА.