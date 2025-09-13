Українські засоби РЕБ мають вплив на більшість російських ракет – джерело в Генштабі

Що швидше рухається ракета, то легше подавити її навігацію, заявив співрозмовник

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські засоби радіоелектронної боротьби мають вплив на більшість російських ракет, якими окупанти атакують Україну. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі Збройних Сил України.

За його словами, що швидше рухається ракета, то легше подавити її навігацію.

Зокрема, саме із дією засобів РЕБ пов’язано те, що протягом 2025 року російські ракети "Кинджал" почали менше влучати по цілях і падати "десь у полях" або локаційно втрачатись.

Співрозмовник додав, що, серед іншого, збільшилась ефективність впливу українських засобів РЕБ на російські керовані авіаційні бомби. Тому росіяни змушені встановлювати на цих засобах ураження дорогі CRPA-антени, створені для захисту від радіоглушіння та спуфінгу сигналу. Вартість кожної такої антени коливається від $10 000 до $17 000.

Окрім того, нещодавно ворог почав цілеспрямовано атакувати засоби РЕБ керованими авіабомбами.

"Щоби спробувати пошкодити наші засоби радіоелектронної боротьби, вони готові витрати до трьох КАБів за раз", – наголосив представник Генштабу.

Разом з тим співрозмовник зазначив, що РЕБ сам собою не може виконати всі задачі боротьби з повітряними цілями.

"Це – лише складова системи захисту", – резюмував він.

4 вересня Міноборони повідомило, що Агенція оборонних закупівель уклала перші контракти з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ за програмою "Армія Дронів Бонус".