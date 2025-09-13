Украинские средства РЭБ имеют влияние на большинство ракет России – источник в Генштабе
Украинские средства радиоэлектронной борьбы оказывают влияние на большинство российских ракет, которыми оккупанты атакуют Украину. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
По его словам, чем быстрее движется ракета, тем легче подавить ее навигацию.
В частности, именно с действием средств РЭБ связано то, что в течение 2025 года российские ракеты "Кинжал" начали меньше попадать по целям и падать "где-то в полях" или локально теряться.
Собеседник добавил, что, среди прочего, увеличилась эффективность воздействия украинских средств РЭБ на российские управляемые авиационные бомбы. Поэтому россияне вынуждены устанавливать на этих средствах поражения дорогие CRPA-антенны, созданные для защиты от радиоподавления и спуфинга сигнала. Стоимость каждой такой антенны колеблется от $10 000 до $17 000.
Кроме того, недавно враг начал целенаправленно атаковать средства РЭБ управляемыми авиабомбами.
"Чтобы попытаться повредить наши средства радиоэлектронной борьбы, они готовы тратить до трех КАБов за раз", – подчеркнул представитель Генштаба.
Вместе с тем собеседник отметил, что РЭБ сам по себе не может выполнить все задачи борьбы с воздушными целями.
"Это – лишь составляющая системы защиты", – резюмировал он.
- 4 сентября Минобороны сообщило, что Агентство оборонных закупок заключило первые контракты с отечественными производителями на поставку средств РЭБ по программе "Армия Дронов Бонус".
Комментарии (0)