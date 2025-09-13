Украина работает над средствами противодействия БпЛА на оптоволокне – источник в Генштабе

Бороться с дронами такого типа можно, используя магнитное излучение и лазеры, заявил собеседник

Российский дрон (Фото: Минобороны РФ)

Украина работает над средствами оптико-электронного противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По его словам, пока стопроцентных решений в мире нет, однако работа над соответствующими разработками ведется.

"Есть три способа, которыми мы можем противодействовать оптико-волоконным дронам. Первый – использовать лазер для ослепления камеры. Второй – использовать лазер для уничтожения. Третий – использовать высокочастотное мощное магнитное излучение", — пояснил он.

Собеседник добавил, что, если говорить об уничтожении дронов лазером – речь идет о слишком дорогих средствах. Проблема разработок, которые используют лазер для ослепления БпЛА – больше технологическая, подчеркнул представитель Генштаба.

"Сделать лазер, который ослепляет камеры не сложно. Сложно сделать систему наведения, которая будет фокусироваться на этом БпЛА", — акцентировал он.

Третий вариант – это электромагнитная антенна, которая в пространстве и времени концентрирует электромагнитные волны, способные уничтожить любую электронику.

"Если мы говорим о войне с большим количеством противника и дронов, это, теоретически, один из самых эффективных способов борьбы. Он не зависит от тех технологий, которые использованы в БпЛА, он просто влияет на всю электронику", — отметил собеседник, добавив, что стоит развивать именно это направление.

1 апреля сообщалось, что кластер оборонных технологий Brave1 провел первые в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов, способных преодолевать расстояние в 20 км.

7 апреля Зеленский сообщал, что в 2025 году появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне, всего в стране 11 предприятий освоили производство такого типа БпЛА.