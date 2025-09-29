Контрнаступательная операция. Россияне в окружении под Добропольем, освобождено 175 кв. км

ВСУ взяли в окружение оккупантов на Добропольском направлении: уничтожаются тысячи россиян и сотни единиц техники, рассказал Сырский

Алекснадр Сырский (Фото: Telegram / osirskiy)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил об окружении российских сил на Добропольском направлении и освобождении от оккупантов 175 кв. км территории. Об этом он написал после поездки в части и подразделения, которые действуют на главных направлениях фронта.

"Провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении", – подчеркнул он.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них убитыми – 1769.

Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км.

Сырский определил задачи и отдал указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских ДРГ в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.

Также принято решение для всестороннего обеспечения частей и подразделений с учетом ухудшения погодных условий.