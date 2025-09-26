Россияне на Покровском направлении в ловушке, продолжается уничтожение – Сырский

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

На Покровском направлении россияне оказались в ловушке из-за попытки растянуть фронт. Сейчас происходит его уничтожение, сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

Россияне после ряда тяжелых боев в направлении города Мирноград и в районе поселка Новоэкономического постепенно начали перемещать боевые действия на север, растягивая фронт и имея "существенное преимущество". По словам Сырского, силами 51-й армии и передовых батальонов россияне смогли продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 км.

Однако Силы обороны предусмотрели такое развитие событий и переместили ряд воинских частей.

"План заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу – реке Казенный Торец. Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение", – сообщил Сырский.

Скриншот карты deepstate

В общем россияне к лету планировали продвинуться вперед и к началу осени создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровскую агломерацию, выйти на границы Донецкой области, захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Но эти планы провалились.

"Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", – подчеркнул главком.

После успешных действий Сил обороны на Добропольском направлении враг отказался от своего наступления на Новопавловском направлении и перебросил морскую пехоту на Добропольское направление. Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха.