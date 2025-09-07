Силы обороны на Покровском направлении освободили более 26 квадратных километров – Сырский

По словам главнокомандующего, на двух направлениях ВСУ восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли

Александр Сырский (Фото: Facebook)

На Покровском направлении, потеряв в августе пять квадратных километров, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 квадратными километрами украинской земли. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Сырский отметил, что подобное соотношение также и на Добропольском направлении.

Главнокомандующий добавляет, что на Покровском направлении российские оккупанты создали самую большую наступательную группировку. В течение последней недели они здесь провели около 350 атак.

"Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону", – добавил Сырский.

В то же время главнокомандующий отмечает, что ВСУ удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия.