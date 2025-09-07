Сили оборони на Покровському напрямку звільнили понад 26 квадратних кілометрів – Сирський

За словами головнокомандувача, на двох напрямках ЗСУ повернули у п’ять разів більше територій, ніж втратили

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

На Покровському напрямку, втративши у серпні пʼять квадратних кілометрів, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 квадратними кілометрами української землі. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що подібне співвідношення також і на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач додає, що на Покровському напрямку російські окупанти створили найбільше наступальне угруповання. Протягом останнього тижня вони тут провели близько 350 атак.

"Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону", – додав Сирський.

Водночас головнокомандувач зазначає, що ЗСУ утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії.