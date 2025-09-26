Росіяни на Покровському напрямку у пастці, триває знищення – Сирський

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

На Покровському напрямку росіяни опинилися у пастці, через спробу розтягнути фронт. Наразі відбувається їх знищення, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Росіяни після низки важких боїв у напрямку міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного поступово почали переміщувати бойові дії на північ, розтягуючи фронт та маючи "суттєву перевагу". За словами Сирського, силами 51 армії та передових батальйонів росіяни змогли просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км.

Однак Сили оборони передбачили такий розвиток подій та перемістили низку військових частин.

"План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу – річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення", – повідомив Сирський.

Скриншот мапи deepstate

Загалом росіяни до літа планували просунутися вперед і до початку осені створити "буферну зону" в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій у Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Але ці плани провалилися.

"Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", – наголосив головком.

Після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху.