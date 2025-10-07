ВСУ освободили Январское в Днепропетровской области, уничтожив 50 оккупантов РФ - видео

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив около 50 российских оккупантов и взяв в плен еще восемь. Об этом сообщает 141 отдельная механизированная бригада (141 ОМБр).

На опубликованных кадрах можно увидеть штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141 отдельной механизированной бригады.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - отметили в бригаде.

Январское - село в Синельниковском районе Днепропетровской области на границе с Донетчиной, которое имеет стратегическое значение из-за близости к линии фронта. Находится примерно 120 км от Днепра и около 100 км от Запорожья.