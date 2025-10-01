ЗСУ розсікли "Добропільський виступ", звільнено 177 кв. км під Покровськом – Сирський

Но окремих ділянках фронту Силам оборони вдалося просунутися від 100 м до 1,4 км

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Сили оборони мають успіхи на Добропільскому напрямку – вдалося відвоювати території, ліквідовані десятки росіян. Про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Наші Сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат. За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території", – сказав він.

На території 3 кв. км Покровського району були проведені ударно-пошукові дії для знищення окупантів. На окремих напрямках підрозділам вдалося просунутися від 100 м до 1400 м.

В ході боїв було ліквідовано 52 російських солдати, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб.

Загалом станом на 1 жовтня за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км. Загальні втрати росіян на Добропільському напрямку на ранок склали близько 3320 осіб, з яких 1864 осіб безповоротні.

За даними Сирського, окупанти втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, а саме:

→ танків – 14;

→ бойових броньованих машин – 38;

→ артсистем – 202;

→ РСЗВ – 5;

→ автотехніки – 453;

→ мотоциклів і квадроциклів – 61;

→ спеціальної техніки – 1;

→ БпЛА – 197.