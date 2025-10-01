ВСУ рассекли "Добропольский выступ", освобождено 177 кв. км под Покровском – Сырский

Но отдельных участках фронта Силам обороны удалось продвинуться от 100 м до 1,4 км

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Силы обороны имеют успехи на Добропольском направлении – удалось отвоевать территории, ликвидированы десятки россиян. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Наши Силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери. За минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории", – сказал он.

На территории 3 кв. км Покровского района были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения оккупантов. На отдельных направлениях подразделениям удалось продвинуться от 100 м до 1400 м.

В ходе боев было ликвидировано 52 российских солдата, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

Всего по состоянию на 1 октября за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км. Общие потери россиян на Добропольском направлении на утро составили около 3320 человек, из которых 1864 человек безвозвратные.

По данным Сырского, оккупанты потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, а именно:

→ танков – 14;

→ боевых бронированных машин – 38;

→ артсистемы – 202;

→ РСЗО – 5;

→ автотехники – 453;

→ мотоциклов и квадроциклов – 61;

→ специальной техники – 1;

→ БпЛА – 197.