Джонсон заявив, що робота над чотирма планами допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню триває
Робота над одним із чотирьох окремих законопроєктів щодо фінансування американської допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки, досі триває. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон під час брифінгу.
Джонсон зазначив, що виклав попередній план щодо заходів для розв'язання питань від Ізраїлю до України та Індо-Тихоокеанського регіону.
Він розповів, що четвертим законопроєктом у цьому пакеті будуть інші американські пріоритети, а саме закон про репо.
"Ми впроваджуємо концепцію позики. й все це в додатковому обговоренні", – зазначив він.
Джонсон акцентував, що воля їхнього органу полягає в тому, щоб "знайти всі можливі способи, використовуючи це законодавство і кожне законодавство, яке ми приймаємо як важіль впливу, щоб змусити адміністрацію отримати контроль над цим кордоном".
Він зауважив, що в США продовжать обговорення цього законопроєкту.
"Він ще в проєкті, його ще не оприлюднили, але вони все ще працюють над ним. У нас є багато ідей на столі, і ми будемо серйозно цим займатися", – підкреслив Джонсон.
Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США Трамп запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.
14 березня спікер Палати представників Джонсон висунув таку саму пропозицію.
- 21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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