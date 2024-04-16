Джонсон заявил, что работа над четырьмя планами помощи Украине, Израилю и Тайваню идет

Спикер Палаты представителей США отметил, что изложил предварительный план мер по решению вопросов от Израиля до Украины и Индо-Тихоокеанского региона

Майк Джонсон (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности до сих пор продолжается. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон во время брифинга.

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Джонсон отметил, что изложил предварительный план по мерам для решения вопросов от Израиля до Украины и Индо-Тихоокеанского региона.

Он рассказал, что четвертым законопроектом в этом пакете будут другие американские приоритеты, а именно закон о репо.

"Мы внедряем концепцию займа, и все это в дополнительном обсуждении", – отметил он.

Джонсон акцентировал, что воля их органа заключается в том, чтобы "найти все возможные способы, используя это законодательство и каждое законодательство, которое мы принимаем как рычаг влияния, чтобы заставить администрацию получить контроль над этой границей".

Он отметил, что в США продолжат обсуждение этого законопроекта.

"Он еще в проекте, его еще не обнародовали, но они все еще работают над ним. У нас есть много идей на столе, и мы будем серьезно этим заниматься", – подчеркнул Джонсон.

Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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