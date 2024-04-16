Джонсон заявил, что работа над четырьмя планами помощи Украине, Израилю и Тайваню идет
Работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности до сих пор продолжается. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон во время брифинга.
Джонсон отметил, что изложил предварительный план по мерам для решения вопросов от Израиля до Украины и Индо-Тихоокеанского региона.
Он рассказал, что четвертым законопроектом в этом пакете будут другие американские приоритеты, а именно закон о репо.
"Мы внедряем концепцию займа, и все это в дополнительном обсуждении", – отметил он.
Джонсон акцентировал, что воля их органа заключается в том, чтобы "найти все возможные способы, используя это законодательство и каждое законодательство, которое мы принимаем как рычаг влияния, чтобы заставить администрацию получить контроль над этой границей".
Он отметил, что в США продолжат обсуждение этого законопроекта.
"Он еще в проекте, его еще не обнародовали, но они все еще работают над ним. У нас есть много идей на столе, и мы будем серьезно этим заниматься", – подчеркнул Джонсон.
Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.
14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.
- 21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.
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