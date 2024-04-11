Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами: перебои с энергоснабжением, не работает метро

По всей Украине была объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: ДСНС)

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Пока известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. Об этом сообщили Харьковский городской голова Игорь Терехов, а также глава ОВА Олег Синегубов.

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В 05:02 Россия начала наносить баллистические удары по городу из Белгородской области РФ. В течение 20 минут враг девять раз ударил по городу, после чего начались проблемы с энергоснабжением.

По состоянию на 05:32 Терехов сообщал о том, что метро в ближайшие часы не будет работать – он призвал местных жителей выстраивать свои маршруты иначе.

В ОВА позже уточнили, что по обновленной информации, россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Также Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

9 апреля Россия ударила КАБами по центру Харькова: ранены четыре человека.

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