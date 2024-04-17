Столтенберг оголосив про засідання Ради Україна – НАТО за участю Зеленського

Зеленський та Столтенберг (Фото - Twitter Jens Stoltenberg)

У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі президента Володимира Зеленського. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна – НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю. Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", – зазначив Столтенберг.

Він виокремив декілька питань, які будуть порушені на зустрічі, серед них:

→ протиповітрянв оборонв;

→ артилерійські снаряди.

16 квітня Зеленський заявив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО, яке буде присвячене протиповітряній обороні.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура. Зранку 11 квітня ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

16 квітня високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія.

17 квітня Росія тричі вдарила по Чернігову: понад 60 людей зазнали поранень різного ступеня, серед них троє дітей, станом на 16:00 було відомо про 16 загиблих людей.

Читайте також: США про те, чому не захищають небо над Україною так, як над Ізраїлем: Абсолютно різні відносини