Столтенберг закликав брати приклад з Німеччини – вона виділяє 2% ВВП на оборону і дає ЗСУ Patriot

Генсек Альянсу подякував Німеччині за ініціативність у наданні військової допомоги Україні

Єнс Столтенберг та Олаф Шольц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Країни НАТО мають наслідувати приклад Німеччини у наданні Україні військової допомоги. Зокрема, у питаннях постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та виділенні більшої кількості відсотків із ВВП на оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

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"Ви вирішили передати Україні третю систему Patriot. І я переконаний, що інші наші союзники повинні наслідувати приклад Німеччини", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що Німеччина є найбільшим постачальником військової допомоги для України серед європейських держав.

"Той факт, що Німеччина зараз інвестує 2% ВВП в оборону, має значення для всіх нас", – заявив він.

Генсек НАТО також зазначив, що партнери з Альянсу збільшують військову підтримку України. Він назвав також США, Велику Британію та Нідерланди.

Столтенберг додав, що НАТО несе відповідальність за забезпечення швидких постачань необхідної зброї для Сил оборони.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси мають бути передані Україні у найкоротші терміни.

6 квітня Зеленський сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

17 квітня Столтенберг заявив, що члени НАТО мають достатню кількість ППО, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

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