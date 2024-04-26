Столтенберг призвал брать пример с Германии: выделяет 2% ВВП на оборону и дает ВСУ Patriot
Страны НАТО должны следовать примеру Германии в оказании Украине военной помощи. В частности, в вопросах поставки дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и выделении большего количества процентов из ВВП на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.
"Вы решили передать Украине третью систему Patriot. И я убежден, что другие наши союзники должны последовать примеру Германии", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что Германия является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине среди европейских государств.
"Тот факт, что Германия сейчас инвестирует 2% ВВП в оборону, имеет значение для всех нас", – заявил он.
Генсек НАТО также отметил, что партнеры по Альянсу увеличивают военную поддержку Украины. Он назвал также США, Великобританию и Нидерланды.
Столтенберг добавил, что НАТО несет ответственность за обеспечение быстрых поставок необходимого оружия для Сил обороны.
- 27 марта Кулеба заявил, что системы Patriot есть у ряда государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.
- 6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot — шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.
- 17 апреля Столтенберг заявил, что члены НАТО имеют достаточное количество ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.
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