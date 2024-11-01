Оккупанты писали, что захватили Торецк и Часов Яр. Спикер ВСУ опровергла – карта

По состоянию на данный момент линия столкновения стабилизирована, российские захватчики не продвигаются, заявила Анастасия Бобовинкова

Торецк (Фото: АрмияInform)

Российским оккупационным войскам не удалось полностью захватить города Часов Яр и Торецк в Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона 1 ноября заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовинкова.

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Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что войска ВС РФ якобы оккупировали Торецк и Часов Яр.

"Мы видим много сообщений от россиян, что они уже захватили эти города, чувствуют себя там свободно и так далее. Я опровергаю эту информацию, ведь в Часовом Яру враг не пересек канал и не закрепился", – констатировала Бобовинкова.

По словам спикера, малые штурмовые группы врага перебегают канал и пытаются закрепиться, но на данный момент у них нет преимущества в этих городах.

По состоянию на данный момент линия столкновения стабилизирована, российские захватчики не продвигаются, добавила она.

Торецк по состоянию на 01.11 и 01.10 соответственно (карта: Deepstate)