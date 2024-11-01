Оккупанты писали, что захватили Торецк и Часов Яр. Спикер ВСУ опровергла – карта
Российским оккупационным войскам не удалось полностью захватить города Часов Яр и Торецк в Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона 1 ноября заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовинкова.
Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что войска ВС РФ якобы оккупировали Торецк и Часов Яр.
"Мы видим много сообщений от россиян, что они уже захватили эти города, чувствуют себя там свободно и так далее. Я опровергаю эту информацию, ведь в Часовом Яру враг не пересек канал и не закрепился", – констатировала Бобовинкова.
По словам спикера, малые штурмовые группы врага перебегают канал и пытаются закрепиться, но на данный момент у них нет преимущества в этих городах.
По состоянию на данный момент линия столкновения стабилизирована, российские захватчики не продвигаются, добавила она.
- 8 октября 2024 года военные сообщали, что оккупанты зашли на восточную окраину Торецка.
- По состоянию на 11 октября ВСУ контролировали 40-50% территории Торецка.
- 15 октября Бобовинкова заявляла, что в Торецке оккупанты закрепляются там, где уже невозможно скрываться, нет укрытий и "вообще ничего нет".