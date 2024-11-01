Окупанти писали, що захопили Торецьк і Часів Яр. Речниця ЗСУ спростувала – мапа
Російським окупаційним військам не вдалося повністю захопити міста Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. Про це в ефірі національного телемарафону 1 листопада заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовінкова.
Російські пропагандистські ресурси стверджують, що війська ЗС РФ нібито окупували Торецьк і Часів Яр.
"Ми бачимо багато повідомлень від росіян, що вони вже захопили ці міста, почувають себе там вільно тощо. Я спростовую цю інформацію, адже у Часовому Ярі ворог не перетнув канал і не закріпився", – констатувала Бобовінкова.
За словами речниці, малі штурмові групи ворога перебігають канал і намагаються закріпитися, але на цей момент вони не мають переваги у цих містах.
Станом на зараз лінія зіткнення стабілізована, російські загарбники не просуваються, додала вона.
- 8 жовтня 2024 року військові повідомляли, що окупанти зайшли на східну околицю Торецька.
- Станом на 11 жовтня ЗСУ контролювали 40-50% території Торецька.
- 15 жовтня Бобовінкова заявляла, що у Торецьку окупанти закріплюються там, де вже неможливо переховуватись, немає укриттів і "взагалі нічого немає".