Окупанти писали, що захопили Торецьк і Часів Яр. Речниця ЗСУ спростувала – мапа

Станом на зараз лінія зіткнення стабілізована, російські загарбники не просуваються, заявила Анастасія Бобовінкова

Торецьк (Фото: АрміяInform)

Російським окупаційним військам не вдалося повністю захопити міста Часів Яр і Торецьк у Донецькій області. Про це в ефірі національного телемарафону 1 листопада заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовінкова.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що війська ЗС РФ нібито окупували Торецьк і Часів Яр.

"Ми бачимо багато повідомлень від росіян, що вони вже захопили ці міста, почувають себе там вільно тощо. Я спростовую цю інформацію, адже у Часовому Ярі ворог не перетнув канал і не закріпився", – констатувала Бобовінкова.

За словами речниці, малі штурмові групи ворога перебігають канал і намагаються закріпитися, але на цей момент вони не мають переваги у цих містах.

Станом на зараз лінія зіткнення стабілізована, російські загарбники не просуваються, додала вона.

Торецьк станом на 01.11 та 01.10 відповідно (карта: Deepstate)