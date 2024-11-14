"Россия равняет его с землей": Сибига показал, как выглядит Торецк сегодня

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает "сравнивать с землей" Торецк в Донецкой области. Он отметил, что "фальшивая моральная эквивалентность" должна прекратиться.

"Сейчас безжалостными бомбардировками Россия равняет его с землей. Это не война "двух сторон". Россия – агрессор. Украина защищается. Фальшивая моральная эквивалентность должна прекратиться", – написал Сибига.

Министр опубликовал снимок Торецка с воздуха, который сделали супруги — фотографы Константин и Влада Либеровы. По его словам, до начала полномасштабной войны в городе проживали около 35 000 человек, а сейчас оккупанты не прекращают бомбить Торецк.

Торецк (Фото: libkos)

По данным Торецкой городской военной администрации, на утро 14 ноября враг 19 раз обстреляли Донецкую область, в том числе Торецк. Уже эвакуировано 268 человек, в частности 31 ребенок.