"Росія зрівнює його з землею": Сибіга показав, як виглядає Торецьк сьогодні

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує "зрівнювати з землею" Торецьк у Донецькій області. Він зазначив, що "фальшива моральна еквівалентність" має припинитися.

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"Зараз безжальними бомбардуваннями Росії зрівнює його з землею. Це не війна "двох сторін". Росія – агресор. Україна захищається. Фальшива моральна еквівалентність повинна припинитися", – написав Сибіга.

Міністр опублікував знімок Торецька з повітря, який зробило подружжя фотографів Костянтин та Влада Ліберови. За його словами, до початку повномасштабної війни в місті проживали близько 35 000 осіб, а зараз окупанти не припиняють бомбардувати Торецьк.

Торецьк (Фото: libkos)

За даними Торецької міської військової адміністрації, станом на ранок 14 листопада ворог 19 разів обстріляли Донецьку область, зокрема Торецьк. Вже евакуйовано 268 людей, у тому числі 31 дитину.