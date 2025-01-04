Десантники жгут россиян под Курахово, но фронт сильно сдвинулся – видео и карта боев

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада показала видео уничтожение российских оккупантов. Десантники выполняют боевые задачи на Кураховском направлении, где постоянно атакует враг.

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Десантники подчеркнули, что на этих кадрах – лишь часть их ежедневной боевой работы.

"Уничтожение российской бронетехники, ликвидация вражеских штурмовых групп. Все это – результат профессиональной и слаженной работы всех наших подразделений – операторов дронов, артиллеристов, противотанкистов, саперов, наших стальных десантников на переднем крае", – сказано в сообщении.

Кураховское направление, где воюет 79-ка, является одним из самых тяжелых на всем фронте. Каждый день украинские воины отбивают там десятки штурмов.

Россияне стремительно продвигаются на Кураховском направлении, это видно по карте DeepState. Аналитики регулярно констатируют захват врагом новых территорий.

Это подтверждает и собеседник LIGA.net в зоне боевых действий. Воины ВСУ уничтожают россиян и их технику, иногда также удается брать пленных, однако армия РФ не считается с потерями и все равно имеет успехи на направлении.

Уже долгое время бои идут в городской застройке Курахово.

Как изменилась ситуация на Кураховском направлении за два месяца (Карта DeepState по состоянию на 03.11.2024 и по состоянию на 03.01.2025)

Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

В декабре на Кураховском направлении образовался "Успеновский мешок", откуда, по данным DeepState, удалось выйти не всем украинским воинам. Однако в "Хортице" уверяют, что войска не попали в окружение и успели выйти.

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